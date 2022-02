Eva Meijer in Bibliotheek Brummen

BRUMMEN – Op woensdagavond 2 maart houdt De Boekensteun een lezing met schrijver Eva Meijer in de Bibliotheek Brummen. Vooraf aanmelden en betalen voor deze activiteit is verplicht en kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. Voor donateurs van de Boekensteun is de entree gratis en de niet donateurs betalen 5 euro. Aanvang is 20.00 uur.

Meijer studeerde filosofie en schreef elf boeken, haar werk is vertaald in achttien talen. Haar debuutroman ‘Het schuwste dier’ verscheen in 2011 en werd genomineerd voor de Academica Literatuurprijs, de Gouden Boekenuil en de Vrouw&Proza DebuutPrijs. In 2018 won Meijer de Halewijn-prijs voor haar oeuvre. In 2019 verscheen ‘De grenzen van mijn taal’, een filosofische verhandeling over depressie, die genomineerd werd voor de Bookspot Literatuurprijs en de Socratesbeker (shortlist). In november 2019 verscheen When animals speak: Towards an interspecies democracy, haar eerste academische boek, bij de New York University Press. Het won de ASCA Book Award in 2020. In 2020 kwam ook de roman ‘De nieuwe rivier’, een magisch-realistisch moordmysterie, uit bij Das Mag. In 2021 schreef ze het essay voor de Maand van de Filosofie. Ook verscheen ‘Haar vertrouwde gedaante’, een novelle.