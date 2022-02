Eén op de drie huishoudens buurt mee in gemeente Rheden

GEM. RHEDEN – Vorig jaar is een derde van de uitgedeelde Ik buurt mee!-cheques verzilverd. Dat is meer dan in 2020. Het aantal aangemelde initiatieven is echter gedaald.

Via de actie Ik buurt mee! krijgt elk huishouden in de gemeente Rheden een waardecheque ter waarde van 7,50 euro. Deze kan worden ingeleverd voor één van de aangemelde initiatieven, die met het ingezamelde bedrag iets moois voor de buurt kunnen realiseren. Denk aan ontmoetingen, bijeenkomsten waar samen in de buurt wordt gewerkt of voorzieningen voor de buurt. Er werden het meest activiteiten aangemeld die mensen met elkaar in contact brachten.

In 2020 werden 108 initiatieven aangemeld en werd 29 procent van de cheques verzilverd. In 2021 waren er 101 initiatieven en werd 32 procent van de cheques ingeleverd. Er was dus een hogere respons op iets minder initiatieven. Vorig jaar werd hiermee maar liefst 103.507,50 euro ingezameld voor verschillende initiatieven. In Ellecom was de deelname het hoogst: hier werd 61 procent van de cheques verzilverd. In De Steeg was dit met 25 procent het laagst.

Ook in 2022 gaat de gemeente Rheden door met Ik buurt mee! Wethouder Marc Budel: “Via het platform Ik buurt mee! dragen inwoners bij aan initiatieven van, voor en door buurtgenoten. Na twee jaar blijkt het platform al een schot in de roos te zijn. Zelfs in moeilijke coronatijden blijken buren/inwoners elkaar te vinden om samen mooie initiatieven te realiseren in hun buurt. Als wethouder word ik hier erg blij van, maar nog belangrijker: ik zie en hoor dat het onze inwoners blij maakt. En daar doen we het voor!”

www.ikbuurtmee.nl