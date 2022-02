Eerste lammetje Loenermarkkudde geboren

LOENEN – Zaterdag 5 februari is het eerste lammetje geboren in de kudde heideschapen in de kooi op de bosweide in de Loenermark geboren. Voor herder Arjan Daalhuisen was dit geen verrassing. Hij verwachtte rond deze dagen de uitbreiding van de kudde. De geboorte verliep voorspoedig. Het is een ooitje.

Intussen is herder Arjan erg druk om bij de bevallingen te assisteren als het nodig mocht zijn. Dagelijks wordt er een tiental geboren. Meestal zijn dit eenlingen, maar ook wel tweelingen. De herder verwacht dat er in totaal zo’n 180 lammeren worden geboren. ‘s Nachts is hij vaak in de kooi om een oogje in het zeil te houden bij ooien die gaan ‘moederen’.

De jonge lammetjes trekken altijd veel bezoek van ouders met kinderen. Helaas kan de kooi vanuit het bezoekerscentrum niet worden opengesteld. Maar de herder heeft nu een tussenoplossing gevonden. De eerste lammetjes gaan met hun moeders verhuizen naar de oude schaapskooi. Een koppel lammeren is hier nu te zien vanuit de geopende deuren. Ze dartelen vrolijk door de kooi.

Een mooi evenement in de Loenermark is Lammetjesdag, dat gewoonlijk rond half maart wordt gehouden. Evenals vorig jaar kan dit wegens corona niet doorgaan. Vele jonge gezinnen betreuren dit sterk, want op deze dag is het altijd erg druk op de bosweide.