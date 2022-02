Een Stief Kwartiertje: Strijdperk

In Dieren ligt een aardig terreintje aan de bosrand, waar tot een paar jaar geleden tegen een balletje geslagen werd in een poging die in een hokje van 3.66 bij 2.14 meter te doen belanden, waarna bij succes enig gejuich opsteeg. Daarbij waren ook steeds anderen, die het scoren probeerden te verhinderen. Er werd strijd gevoerd, vaak op het scherpst van de snede, het ging om winst en verlies.

Nu ontstaat op datzelfde braakliggende terreintje weer een wedstrijd. De gemeente Rheden is eigenaar van de grond en wil er een nieuwe bestemming aan geven, maar wordt daarin uitgedaagd door de Wijkvereniging Dieren-West, dat de strijd aangaat voor een geheel andere bestemming. Het terreintje blijft derhalve vooralsnog een strijdperk. De vraag is hoe sportief het eraan toe zal gaan. Het wordt zelfs een kostbaar treffen, want er wordt een scheidsrechter aangesteld die moet proberen voor 75.000 euro de confrontatie tot een goed einde te brengen. De kans daarop is niet groot, want er wordt rekening mee gehouden dat de uiteindelijke verliezer naar de tuchtcommissie van de bond stapt om de uitslag aan te vechten. Het wordt dus een boeiende strijd.

Overal in ons landje liggen dit soort terreintjes, die een nieuwe bestemming moeten krijgen. Terreintjes bestaan nagenoeg altijd uit grond en zoals u weet, behoort grond inmiddels tot het belangrijkste erfgoed dat we hebben. Op grond kunnen we namelijk huizen bouwen, een natuurtuin aanleggen of een bedrijvenpark, zonnepanelen plaatsen of de natuur haar gang laten gaan. Dat laatste is goed voor de biodiversiteit, maar niet voor de handel. We willen nu eenmaal liever groei in handel dan in groen. Zo ook in Dieren. Er moeten in ons landje veel huizen gebouwd worden, vooral voor starters en ouderen, beide groepen willen een kleine woning, de starters om in te beginnen en de oudjes om in te eindigen. Op terreintjes kunnen ook grote eengezinswoningen, luxe bungalows of villa’s gebouwd worden; het maakt allemaal niet uit, want ook die worden allemaal voor goudgeld verkocht; een huis is handel en we zijn een handelsvolkje.

De wijkvereniging wil een belangrijk deel van het terreintje als natuurtuin inrichten, voornamelijk om naast appels en peren ook het buurtgevoel te laten groeien. Nu is er niets tegen groeiend buurtgevoel op een natuurtuin, maar achter het bewuste terreintje begint aansluitend het grootste natuurgebied van ons landje, dus daar kan men op natuurlijke wijze heel veel gevoelens kwijt. De gemeente wil er echter huizen bouwen; dat mag op een derde van het terrein, wat volgens de richtlijnen verhard mag worden, zoals dat heet. Op een onverhard gedeelte wil de gemeente tiny houses, wat volgens de richtlijnen ook mag, en de natuurtuin zou de groene verbinding kunnen worden tussen de huizen en uiteraard ook tussen de mensen. De gemeente is trots op haar uitgebalanceerde visie, want daarmee is het algemene belang gediend, waarbij de huidige woningnood het grootste probleem is. De buurtvereniging heeft een geheel andere visie en voelt zich om de tuin geleid.

Het heeft er alle schijn van dat het een harde wedstrijd zal worden, die na de reguliere speeltijd bij gelijke stand verlengd zal moeten worden, waarna strafschoppen de beslissing moeten brengen. Dat levert dan weliswaar een winnaar op, maar bij dit soort wedstrijden blijkt vaak dat er op het eind enkel verliezers zijn. Misschien is een vriendschappelijk partijtje beter, daar houden de tegenstanders iets meer rekening met elkaar. Maar ja dan is het geen echte wedstrijd. Derhalve blijft het terreintje weliswaar een perk, maar vooralsnog alleen voor strijd, niet voor natuur.

Desiderius Antidotum