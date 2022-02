Een Stief Kwartiertje: Doortrap-doorstart

Doortrap is het wat dwingender broertje van doorstart, maar ze kunnen met een beetje fantasie door elkaar gebruikt worden. Zo maken bedrijven, die failliet zijn, een doorstart als ze in een afgeslankte vorm voortgezet worden. Zo maakt een oud kabinet dat failliet was, een doorstart in een enigszins aangepaste vorm, die dan nieuwe bestuurscultuur wordt genoemd.

Doortrap heeft, zoals gezegd, een meer gebiedend karakter; het hoeft niet, maar het moet eigenlijk wel en daar worden op al dan niet slinkse wijze allerlei redenen voor aangevoerd. Als het te slinks is dan wordt er vaak een ‘t‘ achter doortrap geplaatst.

Zo worden er doortraproutes aangelegd om vooral ouderen min of meer te gebieden meer in beweging te komen c.q. te blijven. Doortraproutes zijn ruime fietspaden in een rustige omgeving en met overzichtelijke kruispunten. De fietsen hebben bijna allemaal een ingebouwde pacemaker, die de gang erin houdt. De meeste oudjes daarentegen proberen juist die pacemaker al fietsend van het lijf te houden. De Fietsersbond legt ze aan in opdracht van de provincie. In onze regio hebben we er al één: de doortraproute van Rheden naar Dieren met een rondje Havikerwaard. Er worden er nog een paar aangelegd, want alles moet sneller in onze samenleving, maar de belangrijkste geplande doortraproute is toch wel het doortrekken van de Noordtak als verlenging van de Betuwelijn over een geheel nieuw tracé.

Het oude plan om een nieuwe spoorlijn aan te leggen als verlenging van de Betuwelijn zouden we als een doorstart kunnen zien. U weet dat zo’n 15 jaar geleden de Betuwelijn werd geopend, maar de verlenging daarvan richting het oosten, werd vanwege heftige protesten afgeblazen. Geen nieuwe lijn dus en derhalve moesten de goederentreinen over bestaand spoor door alle dorpen aan de Veluwezoom. Het nieuwe kabinet heeft het oude plan opnieuw afgestoft en wil alsnog een nieuwe spoorlijn aanleggen dwars door de Achterhoek en Twente; een ruime en rustige omgeving met overzichtelijke kruispunten, een echte doortraproute. RONA, het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking, is de club die al jaren strijdt tegen de gevolgen van de vele goederentreinen door bewoond gebied, is natuurlijk blij dat er verandering komt, al zal de IJssellijn, die langs de Veluwezoom loopt als drukke route blijven bestaan. Een doorstart van een spoorlijn moet langs vele lijnen. Bovendien is het heel lastig om met de lijntrekkers van de overheid op één lijn te komen.

De verlenging van de Betuwelijn over bestaand spoor heeft Dieren de Traverse opgeleverd, want de grote som geld voor de nieuwe verlengde lijn was destijds geoormerkt en daarmee konden de knelpunten op het bestaande traject worden aangepakt. Zo werd de Burgemeester de Bruynstraat in Dieren na 60 jaar alsnog tot probleem verheven. In de andere dorpen aan de Veluwezoom zullen de huizen aan het spoor nog wel een of twee decennia aan de trillingen worden blootgesteld.

De Achterhoek staat natuurlijk op haar achterste poten. Uiteraard wil niemand een drukke goederenspoorlijn in de achtertuin en inmiddels zijn daar de strijdbijlen opgegraven; die lagen er al 15 jaar en worden nu van hun roestlaagje ontdaan. Het wordt de zoveelste slag om de ruimte in ons landje en om ons woongenot. Het wordt de zoveelste botsing tussen economische en ecologische belangen. De instandhouding van het landschap, alsmede het vervoer van mens en materie gaan de strijd aan met het milieu. Er zal veel overleg gevoerd worden op het scherpst van de snede. De vrees is dat notulen van dat overleg veelal zullen eindigen met de zin: we zien elkaar bij de Raad van State.

Desiderius Antidotum