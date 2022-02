Duizend pakken koffie voor Voedselbank

GEM. RHEDEN/ROZENDAAL – Lions Club Rheden heeft ook zit jaar weer Douwe Egberts koffiepunten ingezameld. Bij meerdere supermarkten in Dieren, Velp en Rheden stonden inleverboxen, evenals bij gemeentehuis in Rozendaal, de Biesdel in Velp, bij Elderman in Rheden en bij Mijn Zien in Dieren. In totaal zijn er maar liefst 479.359 punten ingezameld. Dat betekent dat Douwe Egberts bijna 1000 pakken koffie beschikbaar stelt voor verdeling over de Voedselbanken in deze regio. Lions Club Rheden dankt alle inleverpunten en iedereen die de moeite heeft gedaan om koffiepunten in te leveren.