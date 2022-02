Drie forumvergaderingen van de gemeente Brummen

BRUMMEN – Donderdag 3 februari vinden er vanaf 19.00 uur drie forumvergaderingen van de gemeenteraad van Brummen plaats. Vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen is de publieke tribune nog gesloten en kan iedereen de vergaderingen online volgen. Dit kan via

de gemeentelijke website én het televisiekanaal van de lokale omroep Voorst Veluwezoom.

De vergaderavond begint op 3 februari om 19.00 uur met het forum Bestuur. Dit forum heeft geen inhoudelijke onderwerpen op de agenda staan. Wel is er in dit forum de mogelijkheid voor inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat. Daarnaast komt de lijst met ingekomen en te verzenden stukken aan bod. Om 19.30 uur starten de twee andere fora. Daar komen in totaal negen uiteenlopende onderwerpen aan bod.

Een belangrijk deel van het forum fysieke leefomgeving is gewijd aan het onderwerp Routekaart Wonen. Enkele medewerkers en deskundigen van adviesbureau Companen geven een presentatie over wat deze routekaart behelst en hoever de voorbereidingen om te komen tot deze kaart zijn gevorderd. Na dit informatieve agendapunt bespreekt de raad vier concrete raadsvoorstellen. Het gaat om het bestemmingsplan voor de percelen aan de Domineeskamp 1-7 in Hall en het bestemmingsplan voor het perceel Hoevesteeg 27a in Tonden en (ontwerp) verklaringen van geen bedenkingen voor de gebieden Empese en Tondense Heide en natuurlijkontwikkeling bij het Leusveld Noordwest en Berkendijke.

Op de agenda van het forum Sociaal Domein zijn vijf raadsvoorstellen en een informatief voorstel te vinden. De raadsleden worden bijgepraat over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de wijze waarop de gemeente Brummen hieraan invulling geeft. Verder bespreken de raadsleden in dit forum de voorgenomen aanpassing van de verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en het voorstel om de toegang tot de Voorzieningenwijzer tijdelijk te verruimen. Ook komt de conceptverordeningen voor bekostiging van het leerlingenvervoer aan de orde, evenals de uitgangspunten die de regionale GGD in het begrotingsjaar 2023 wil hanteren. Het laatste onderwerp op de agenda is een initiatiefvoorstel van VVD-raadslid Wijnhoven. In dit voorstel wordt een pleidooi gehouden om het college opdracht te geven in een beleidsnotitie duidelijk te maken wat een algemene voorziening in het sociale domein is en hoe de gemeente dit faciliteert. Zo roept het initiatiefvoorstel het college ook op om een subsidieregeling voor dergelijke laagdrempelige voorzieningen voor te bereiden.

Vertrouwd onderdeel bij de fora is het inspreekrecht van inwoners. Dit kan gaan over een onderwerp op de agenda. Maar ook over een kwestie die niet op agenda staat. Inwoners die willen inspreken kunnen contact opnemen met de griffier via tel. 0575 568233 of griffie@brummen.nl. Vermeld daarbij het telefoonnummer. De agenda’s van de fora zijn zoals altijd te vinden op de website van de gemeenteraad: www.brummen.nl/gemeenteraad.