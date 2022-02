Dorpsraad en ECL willen inwoners raadplegen over komst Zonnepark Molen-Allee

LOENEN – Het bedrijf Statkraft is met de gemeente Apeldoorn een traject gestart voor een vergunning voor een zonnepark aan de Molen Alllee in Loenen. Dorpsraad Loenen Zonnedorp en Energie Coöperatie Loenen zijn niet op voorhand voor of tegen deze ontwikkeling, maar zij maken zich echter wel grote zorgen over het proces dat zij tot nu toe hebben ervaren.

Het bedrijf Statkraft heeft volgens de Dorpsraad alleen de direct omwonenden binnen een straal van 500 meter betrokken bij het ontwerp. Met ECL is alleen gesproken over financiële participatie. “Het overgrote deel van Loenen (meer dan 97%) is dus nog niet geraadpleegd hierover, terwijl het gebied toch dicht tegen het dorp aan ligt en door de bewoners gezien wordt als integraal onderdeel van het dorp”, schrijft de Dorpsraad op haar site.

Wat de Dorpsraad en ECL betreft is het voor het verdere succes en draagvlak van de energietransitie in Loenen (maar ook in de andere dorpen) essentieel dat er een lokale draagvlaktoets komt. De dorpsraad heeft zich voorgenomen een dergelijke toets in het eerste kwartaal uit te voeren en ECL heeft aangegeven daarbij te willen ondersteunen. In de zomer van 2021 hebben zij voor dat doel met een werkgroep een eerste concept lokaal afwegingskader gemaakt. Dit was echter even ‘geparkeerd’ omdat in de nieuwe omgevingsvisie stond dat zonneparken alleen ten noorden van Apeldoorn zouden worden ontwikkeld. “De huidige aanvraag van Statkraft zet dit nu weer in een ander daglicht en daarom achten we een dergelijk draagvlakonderzoek alsnog een essentieel deel van de te volgen procedure. Bij het uitblijven van een dergelijk onderzoek achten we de kans op schade aan het draagvlak voor het energietransitie proces in Loenen (en omliggende dorpen) zeer groot”, aldus de Dorpsraad.

Tijdens politiek overleg op donderdag 20 januari werd duidelijk dat er door de gemeenteraadsfracties verschillend tegen het voorstel werd aangekeken, meldt de Dorpsraad. “Door de grote meerderheid van de aanwezigen werd geconstateerd dat Statkraft op minimale wijze de participatie heeft vormgegeven en werd de initiatiefnemer nadrukkelijk verzocht meer aan participatie te doen.”