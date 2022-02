Dorpspark De Laak wint derde prijs bij Challenge voor Groene Icoonprojecten

RHEDEN – Het dorpspark De Laak in de Zuidflank van Rheden heeft de derde prijs gewonnen bij de Challenge Groene Icoonprojecten van de provincie Gelderland. Hierdoor is er extra geld verkregen om projecten in dit gebied te realiseren.

Groene Icoonprojecten is een challenge die is uitgeschreven door de provincie Gelderland om dorpen en steden groener te maken. Op zo’n manier dat er meer variatie komt in planten en dieren en de plek verkoeling biedt bij hitte, regenwater vasthoudt en bezoekers de kans biedt om te bewegen, te recreëren en elkaar te ontmoeten. De negen beste ontwerpen winnen maximaal 100.000 euro om de plannen uit te voeren.

“Ik ben ontzettend blij en trots dat we deze prijs hebben gewonnen. Dit betekent dat we goed bezig zijn met de plannen voor de Zuidflank. Deze prijs zorgt ervoor dat we het dorpspark De Laak nog mooier kunnen maken en dat we een aantal extra projecten kunnen uitvoeren die juist ook mede door onze inwoners bedacht zijn”, aldus wethouder Ronald Haverkamp.

Het ‘Groene Icoon Dorpspark De Laak’ is een subsidieaanvraag voor de zuidrand van het dorp Rheden (Zuidflank). De gemeente is hier al bezig om het park aan te leggen. Het gebied verandert in een aantrekkelijk park voor het hele dorp, met veel aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dankzij deze financiële impuls, met het halen van de derde plaats, zijn binnen dit plan de volgende projecten mogelijk geworden om te gaan maken.

Plannen

Om de wisselende waterstanden en de verschillende gezichten van De Laak beter beleefbaar te maken, komt er een avontuurlijke oversteek over De Laak. Bij hoge waterstanden is die niet zichtbaar maar wanneer het water zakt wel. Ook komt een kunstwerk dat door kinderen in de buurt is bedacht om de betekenis van De Laak in het watersysteem te verbeelden, in een samenwerking tussen een kunstenaar en de kinderen.Voor de oeverzwaluw komt er een oeverzwaluwwand en een nestgelegenheid voor de ijsvogel op het rustige eilandje in De Laak.De groenstrook langs De Laak die nu bedekt is met reuzenberenklauw wordt veranderd in een natuurlijke weide met kruidenrijk gras, veel verschillende soorten heesters, bomen en voorzieningen voor insecten, vogels, ringslangen en kleine zoogdieren.