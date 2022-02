Dorpshuis Willem de Zwijger is het centrum van Rheden

RHEDEN – Dorpshuis Willem de Zwijger in Rheden is een plek voor ontmoeting, locatie voor maatschappelijke, culturele en sociale initiatieven, verenigingen, cursussen en vergaderingen. Het dorpshuis wordt gerund door vrijwilligers.

Er is veel te doen in het Rhedens dorpshuis. Zo wordt eens per week het Rhedens Maal bereid en verzorgt kookgroep De Verbinding hier elke vrijdag een lunch, waar dorpsbewoners aan deel kunnen nemen. Ook Incluzio verzorgt hier de lunch.

Bibliotheek Het Leespunt is wekelijks te bezoeken en elke eerste zaterdag van de maand is het Repair Café geopend. Het internetcafé is bedoeld voor iedereen die computerkennis op wil doen. Regelmatig is er een expositie van plaatselijke amateurkunstenaars. Maar ook de trombosedienst en het consultatiebureau hebben een plekje bij Willem de Zwijger.

Op alle doordeweekse middagen is in het dorpshuis ‘open inloop’. Bedoeld voor mensen die er behoefte aan hebben er even uit te zijn, nieuwe contacten te maken en andere mensen te ontmoeten. Er is ruimte om een praatje te maken, kop koffie te drinken, een spelletje te doen of wat te lezen aan de huiskamertafel. Op dinsdag, woensdag en vrijdag is tegelijkertijd het informatiepunt van welzijnsorganisatie Incluzio geopend.

Op www.dorpshuisrheden.info staat een actueel programma per week en half jaar. Ook staan hier de contactgegevens van de clubs en verenigingen die gebruikmaken van het dorpshuis.

Naast vaste verhuur is ook incidentele verhuur van een ruimte mogelijk, bijvoorbeeld voor een overleg, presentatie, workshop of training. Informatie hierover is verkrijgbaar via Jan Twilhaar, tel. 06-49844546 of jtwilhaardorpshuis@gmail.com. Dorpshuis Willem de Zwijger is te vinden aan het Meester B. van Leeuwenplein 3 en bereikbaar via tel. 026-744 00 80 of dorpshuisrheden@gmail.com.

