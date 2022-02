DoesWatt neemt eerste zonnepanelen in gebruik

DOESBURG – Ruim vijftig Doesburgers hebben zich verenigd in de energie coöperatie DoesWatt. Voor het opwekken van groene energie participeren de deelnemers in de exploitatie van drie grote zonnedaken in de gemeente; op de Gemeentewerf, het Jongerencentrum en een pand aan de Eekstraat. Het eerste zonnedak op de gemeentewerf is op 10 februari aangesloten op het elektriciteitsnet. De productie van zonne-energie is hiermee een feit. De twee andere daken volgen binnenkort.

Foto: Hans Wonink

www.DoesWatt.nl