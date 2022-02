Doesburgse erepenning voor voormalig wethouder Peter Bollen Burgemeester

DOESBURG – Burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar reikte op 25 februari de erepenning uit aan Peter Bollen. De voormalig wethouder kreeg de erepenning als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor de stad Doesburg. De onderscheiding vond plaats tijdens een receptie in de Gasthuiskerk, waar hij na bijna 9 jaar afscheid nam van zijn rol als wethouder van de Hanzestad. Hij heeft zich vooral ingezet op het gebied van sociaal beleid en de decentralisaties.

Naast zijn werk als wethouder was Bollen fanatiek lid van het Toneel in Doesburg. Maar ook de historie van de stad past Bollen als een handschoen. Vele uren stopte hij in het renoveren van zijn historische woning in de Doesburgse binnenstad. Een klus die nooit helemaal af is, maar waar hij met zijn vrouw wel een warm thuis creëerde voor zijn kinderen en pleegkinderen. Velen hebben vrijdag afscheid genomen van een wethouder, maar niet van een Doesburger die nauw betrokken blijft bij de stad en zijn inwoners.