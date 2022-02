Doesburgs bad- en zwemverleden op Doesburg Vertelt

DOESBURG – Sinds dinsdag 1 februari 12.00 uur is op Doesburg Vertelt een verhaal te zien over het het bad- en zwembadverleden van Doesburg. Voor zwembad Den Helder, in de jaren 60, gingen de Doesburgers zwemmen in het dr. Brandbad. Langer geleden werd er gezwommen in het zwembad in de weilanden bij de IJssel, waar nu de wijk de Ooi ligt. En dan waren er nog het militaire badhuis en het drijvende rivier-badhuis.

Bert Stulp duikt deze maand in het bad- en zwemverleden van Doesburg. Een verhaal over de glijbaanolifant, geldgebrek, een rattenplaag, enge ziektes, een feestje in de Kosterstraat en de cirkel die uiteindelijk weer rond werd. Inclusief een interview met Appie Schrader en Mientje Joannis.

www.doesburgvertelt.nl