Digitaal fit blijven met online cursussen

REGIO – SeniorWeb en de Koninklijke Bibliotheek bieden online cursussen aan, waarbij ‘digitaal fit blijven’ centraal staat. Deze zijn thuis te volgen, maar bezoekers kunnen ook in de bibliotheken in Brummen of Eerbeek terecht voor een online cursus. Denk bijvoorbeeld aan een cursus ‘foto’s beheren en bewerken’, ‘alles over Whatsapp’ of de ‘basisinstellingen van een mobieltje’. Ieder kan deze cursus in zijn eigen tempo doen, op zelfgekozen tijdstippen. Iedere cursus is gratis, lidmaatschap van SeniorWeb of de bibliotheek zijn niet nodig. Wie hulp nodig heeft, kan binnenlopen bij de bibliotheek.