Digitaal Café Doesburg

DOESBURG – De vrijwilligers van het Digitaal Café staan elke maandag en donderdag van 12.30 tot 15.00 uur klaar in de Linie in Doesburg om alle vragen te beantwoorden, die te maken hebben met het gebruik van de laptop, tablet of smartphone. Ze geven handige tips en trucs. Aanmelden is niet nodig. Er zijn computers aanwezig, maar een eigen apparaat meenemen kan ook. Deelname kost 1,50 euro. Mensen die hun kennis graag over willen brengen als vrijwilliger kunnen mailen naar h.berendsen@caleidoz.nl.