Debatavond in Brummen

BRUMMEN – De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Op woensdag 16 maart mag iedereen weer naar de stembus. Dorpsraad Brummen helpt inwoners van de gemeente Brummen een keuze te maken tussen de verschillende partijen door een debatavond te organiseren. Alle deelnemende partijen zijn uitgenodigd om op woensdag 2 maart hun visie te geven op de toekomst van de kern voor Brummen. Een gespreksleider zal de avond leiden. Het is de bedoeling de partijen te bevragen aan de hand van thema’s die in de kern Brummen leven. Daarom vraagt de Dorpsraad aan inwoners van de kern Brummen om aan te geven welke thema’s voor hen belangrijk zijn. Een thema voorgeven kan bij de secretaris van de Dorpsraad via secretariaat@dorpsraadbrummen.nl. Het debat wordt op woensdag 2 maart gehouden in Plein 5 in Brummen en begint om 19.30 uur.