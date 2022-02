Debat Brummense lijsttrekkers

EERBEEK – Dorpsraad Eerbeek-Hall heeft voor woensdag 16 februari de partijen die deelnemen aan de Brummense gemeenteraadsverkiezingen uitgenodigd voor een lijsttrekkersdebat. Onder aanvoering van Cor Klein Heerenbrink gaan de lijsttrekkers met elkaar in gesprek. Er wordt gezocht naar concrete plannen, acties en visie van de partijen op diverse thema’s, vooral betreffende Eerbeek, Hall en het buitengebied. Er worden overeenkomsten en verschillen gezocht. Wie een onderwerp wil aandragen, kan voor 6 februari een e-mail sturen naar info@dorpsraadeerbeek-hall.nl. Het debat wordt gehouden in het Pater Dekkerhuis in Eerbeek en begint om 19.30 uur.