De zee begint in Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – Om inwoners bewuster te maken van de noodzaak van schoon water en de invloed van afval, doet de gemeente Bronckhorst mee aan de actie ‘Hier begint de zee’. Wethouder Paul Hofman is de campagne gestart door het logo bij een straatput te spuiten met biologisch afbreekbare verf. De campagne zal via putdeksels, maar ook via website en sociale media zichtbaar zijn in steden, dorpen, woonwijken en basisscholen in de Achterhoek en Liemers.

Niet iedereen beseft dat de zee op straat begint. Of in je eigen huis. Het afvalwater dat je door de wc of gootsteen spoelt, komt via het riool, de waterzuivering en de rivier in de zee terecht. Ook het afval dat op straat ligt, komt vaak via putten in het riool. Zo komt een groot deel van het afval uiteindelijk terecht in de zee. Het is heel makkelijk om dit te voorkomen: gooi afval weg op de juiste plek. Om hier aandacht voor te vragen zijn verschillende gemeenten in de Achterhoek en de Liemers samen met Waterschap Rijn en IJssel gestart met de campagne ‘Hier begint de zee’.

Schoon water is belangrijk voor mensen, dieren en planten. Mensen maken er de hele dag gebruik van, maar toch is schoon water is niet vanzelfsprekend. Waterschap Rijn en IJssel en alle gemeenten werken er hard aan om de kwaliteit van het water in de sloten, rivieren, meren en beken beter te maken. Er is de afgelopen decennia veel verbeterd, maar we zijn er nog niet. In de zomer ontstaan nog altijd dekens van groene algen in de beken en in het zwemwater. Ook belanden er nog steeds medicijnen, microplastics en andere milieuvreemde stoffen in het water, die daar niet thuishoren. Deze stoffen vormen een risico voor de natuur, maar mogelijk ook voor de volksgezondheid.

Het waterschap probeert vervuiling te voorkomen en haalt veel vervuilende stoffen uit het water via de rioolwaterzuiveringen. Zuiveringen kunnen echter niet alle stoffen eruit halen. De hulp van inwoners is hard nodig. En bijdragen aan schoon water is makkelijk. Door bijvoorbeeld geen medicijnresten door de wc te spoelen, maar naar de apotheek te brengen. Of door biologische in plaats van chemische middelen te gebruiken bij het schoonmaken van het huis. Of door geen afval langs de sloot te laten slingeren. Meer tips zijn te vinden op www.weetvanwater.nl/hierbegintdezee.