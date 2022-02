De topverkopers van HV Brummen

BRUMMEN – In oktober en november deed Handbalvereniging Brummen weer mee aan de Grote Clubactie. De leden hebben hun best gedaan zoveel mogelijk loten te vekopen. Onlangs zijn de topverkopers in het zonnetje gezet. De vijf jeugdleden die het meest hebben verkocht, kregen als dank van de vereniging een zak snoepjes en een pen met 75 jaar HV Brummen. Ook mochten ze kiezen uit een blauw of oranje shirt, waar de vereniging een tekst naar keuze op drukt. De vijf topverkopers verkochten in totaal 265 loten. Dit keer waren het Noor, Jaiden, Emma, Sama en Yara. Met een mooie totale opbrengst was de Grote Clubactie een geweldig succes.