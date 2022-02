Cursussen in de Paperclip

VELP – De Paperclip in Velp heeft een nieuw programma samengesteld met interessante cursussen. Er zijn heel diverse onderwerpen, zoals duurzaamheid, kunstmatige intelligentie, Delpher, de Mattheüs Passion en de geschiedenis van Velp. Inschrijven kan via www.paperclip.nl. De cursussen starten in de week van 7 februari.