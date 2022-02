Cursus bijenhouden

EERBEEK/BRUMMEN – De mkersverenigingen Eerbeek en Brummen organiseren samen de Basiscursus Bijenhoudeni 2022. Een erkend leraar verzorgt samen met ervaren leden van de verenigingen een uitgekiend programma van afwisselend theorie- en praktijklessen. Deze lessen vinden plaats op de dinsdag in Brummen en/of Eerbeek. De lessen beginnen half maart. De praktijk oefenen de deelnemers met bijenvolken op locatie van de verenigingen of van de leraar. De basiscursus bestaat uit 7 theorielessen, 12 praktijklessen en een examen. Nadere informatie is te krijgen via de site van de imkersvereniging in Brummen of Eerbeek.

imkersverenigingeerbeek.nl

imkersverenigingbrummen.nl