DOESBURG – Zondag 6 februari is het weer Culturele Zondag in Doesburg. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn musea, galerieën, atelier en kunstgerelateerde zaken hun deuren voor het publiek. Veel kunstenaars hebben niet stil gezeten tijdens de lockdown. Op diverse adressen is nieuw werk te ontdekken.

In Atelier aan het Putpad van Anne van der Meiden hangen behalve portretten en landschappen nu ook recente schilderijen met vee in de hoofdrol of als intrigerend onderdeel van een groot gestileerd landschap.

Bij Galerie Grietje is 6 februari voor het laatst de verkoopexpositie ‘Cees’ kunstcollectie’. Er zijn ruim zestig kunstwerken te zien uit de nalatenschap van een overleden vriend. Een groot aantal van de werken wordt door zijn erfgenamen te koop aangeboden. In maart komt een nieuwe expositie.

Galerie de Benedentuin exposeert olieverfschilderijen van Doesburg en andere industriële werken, zoals bouwwerken en stations. Ook zijn er diverse kleine werken geschilderd op paneel met een zwarte achtergrond (foto).

Bij Historische boekdrukkerij De Arend vindt een demonstratie boekdrukken plaats. Drukker Arie Niks laat op de Culturele Zondag zien hoe tot circa 1970 het drukken in zijn werk ging. Hij gebruikt daarbij handpersen, loden en houten letters en vertelt wat er van deze kunst is overgegaan naar het huidige computergebruik.

Het Lalique Museum brengt een permanente ode aan de wereldberoemde Franse juwelen- en glaskunstenaar René Lalique. Naast de vaste collectie is de tentoonstelling ‘De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten’ te zien. Het doel is Nederlandse kunstenaars uit die tijd met elkaar te vergelijken en de invloed op buitenlandse kunst te tonen. Reservering wordt aanbevolen.

Bij een bezoek aan Streekmuseum De Roode Tooren is een bezichtiging van de Theo Colenbrander Salon zeer de moeite waard. Keramiek en tapijten van Colenbrander genieten internationale bekendheid. Colenbrander was de eerste industrieel ontwerper van ons land. Hij werd in 1841 te Doesburg geboren en overleed in 1930 te Laag-Keppel.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 6 februari gesloten zijn.

www.culturelezondagdoesburg.nl