Concordia wordt dorpslokaal

BRUMMEN – Het legendarische horecabedrijf Concordia aan de Engelenburgerlaan in Brummen zal binnenkort feestelijk haar deuren openen. De nieuwe eigenaren hebben zich ten doel gesteld om van Concordia een centrale ontmoetingsplek te maken voor de inwoners van Brummen: een authentiek dorpslokaal! Op vrijdag 18 maart aanstaande zal burgemeester Hedel de officiële opening verrichten en alle geïnteresseerden zijn uitgenodigd om hiervan getuige te zijn.

Dorpslokaal Concordia richt zich op drie kernactiviteiten: grand-café, verenigingen en evenementen. Kernwaarden hierbij zijn gezelligheid en ontmoeting. De toevoeging ‘dorpslokaal’ geeft weer dat het dé plek is waar de dorpsgemeenschap van Brummen zich thuis voelt; een ontmoetingsplek voor gezelligheidszoekers en voorbijgangers, waar men zich laaft aan een drankje, een snack of een eenvoudige maaltijd. Maar ook een thuishonk voor verenigingen en hèt centrum voor belangrijke dorpsevenementen, zoals natuurlijk de Brummense kermis.

In het afgelopen half jaar is men intensief bezig geweest om het pand te verbouwen en in te richten. Bovendien is het nieuwe concept voor dorpslokaal Concordia ontwikkeld en uitgewerkt. Daarbij is nadrukkelijk gezocht naar lokale deskundigheid. Voor het horecaconcept is er advies ingewonnen bij de heren van De Vroolijke Frans. “Zij hebben de deskundigheid op horecagebied die wij ontberen en hadden bovendien al ervaring met Concordia. Zij wilden die ervaring graag met ons delen en er is een vruchtbare samenwerking ontstaan” aldus Bart Oudendijk namens de eigenaren. Daarnaast zal er voor de evenementen ook samenwerking worden gezocht met het st Jansgilde, de oranjecommissie en het Pinksterfestival.

Lokale bekendheid

Bij de zoektocht naar een geschikte uitbater was ook het uitgangspunt lokale bekendheid. Die is gevonden in de persoon van Geert Glashouwer. Hij is opgegroeid in Brummen en is nog steeds lid van de voetbalvereniging. Op allerlei plekken in Nederland en zelfs in het buitenland heeft hij ervaring opgedaan, de laatste jaren als gastheer op landgoed Stakenberg in Elspeet. “Ik heb er hartstikke veel zin in en samen met onze gasten gaan we er dé plek van Brummen van maken” aldus Geert. Hij zal in de keuken en achter de bar worden gesteund door Manuela Kolenberg; zij heeft een horeca-achtergrond en was jarenlang werkzaam bij de Hubo en daarom voor velen een bekend gezicht.

Openingsweekend

Voor de feestelijke opening van Concordia wordt een heel weekend uitgetrokken: de officiële openingshandeling wordt uitgevoerd door burgemeester Alex van Hedel, op vrijdagavond 18 maart. Op zaterdag 19 maart wordt er met een muzikale dag invulling gegeven aan het thema evenementen. Tenslotte wordt op zondag 20 maart de ruimte geboden aan het Brummense verenigingsleven met in de middag een ‘open podium’ voor met name de zang- en muziekverenigingen. Met dit openingsweekend willen de eigenaren benadrukken waar dorpslokaal Concordia voor staat.

Op www.dorpslokaalconcordia.nl of facebook.com/dorpslokaalconcordia staat het laatste nieuws.

Foto: Bart Oudendijk (links) en Geert Glashouwer kijken uit naar de opening van Dorpslokaal Concordia