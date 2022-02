Concert in Oude Jan kan niet doorgaan

VELP – Hoewel culturele instellingen hun deuren weer mogen openen, moet de Oude Jan in Velp het concert van Ekatarina Levental en Frank Peters alsnog annuleren. Dit concert stond gepland voor zondag 20 februari. Doordat de bezoekers onderling anderhalve meter afstand in acht moeten nemen en niet meer dan een derde van het aantal zitplaatsen bezet mag zijn, zouden maximaal 18 plekken voor één of twee personen beschikbaar zijn. “Gezien de kosten die met de concertuitvoering samenhangen is dat geen haalbare kaart. De Stichting Vrienden van de Oude Jan moet daarom het concert noodgedwongen annuleren”, legt de organisatie uit. Hopelijk kan dit concert op een later moment alsnog doorgaan.

www.vriendenvandeoudejan.nl