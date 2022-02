Concert in Hallse kerk

HALL – Zondag 6 februari wordt er een concert gegeven in de kerk in Hall door een ensemble onder leiding van Paulien Kostense. Er is een programma te beluisteren met hoogtepunten uit de barokperiode. Het concert begint om 15.00 uur. Alle muziek wordt gespeeld op barok-instrumenten of kopieën van instrumenten uit die tijd. Twee barokviolistes van het ensemble zijn verbonden aan het conservatorium van Utrecht en hebben de strijkers gecoacht. Barokhoboist Stephan Esmeijer heeft de blazers onder zijn hoede genomen. Het geheel wordt geleid door Paulien Kostense. Er is geen pauze. Het concert is gratis, maar een bijdrage in de vioolkist na afloop is welkom.