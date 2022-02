Concert Dorpskerk Rheden

RHEDEN – Op zondagmiddag 6 februari staat een concert van het Staffa Trio gepland in de Dorpskerk in Rheden. Het Staffa Trio bestaat sinds 2013. Staffa is afgeleid van het Schotse eiland Staffa, waar Felix Mendelssohn na een bezoek de beroemde ouverture ‘Die Hebriden’ schreef. In 2019 was het Staffa Trio ook al te gast in de Dorpskerk. De muzikanten verzorgden toen een prachtig concert van hoog niveau. Voor het komende concert hebben zij een mooi en aantrekkelijk programma samengesteld met werken van bekende en wat minder bekende componisten, waaronder Dmtri Sjostakovitsch, Aram Khachaturian, John Williams en Maurice Ravel. Het Staffa Trio bespeelt een viool, een klarinet en een piano. Het concert begint om 15.30 en zal ongeveer een uur duren. Vanaf 15.00 uur is de kerk geopend en staan koffie of thee met wat lekkers klaar. Entree is gratis, wel is er een vrijwillige collecte bij de uitgang. Kijk op de www.dorpskerkrheden.nl om zeker te zijn of het concert doorgaat.