Colleges over kunst, architectuur en fotografie

DOESBURG – Kunsthistorica Maria Driessen verzorgt in maart en april een vijfdelige serie colleges onder de noemer Uit het Depot. De lessen gaan over beeldende kunst, architectuur en fotografie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de Amsterdamse School, Alexander Calder, Antony Gormley en Man Ray. De colleges worden gegeven in de filmzaal van het Arsenaal 1309 op donderdagen 17, 24 en 31 maart en 7 en 14 april, van 14.00 tot 16.00 uur.

Kunsthistorica Maria Driessen heeft haar eigen cursusinstituut. Zij geeft cursussen in Nijmegen en Doesburg en op diverse locaties in de Achterhoek. Daarnaast geeft ze lezingen op locaties in Gelderland en daarbuiten. De lezingen in het Arsenaal verzorgt ze in samenwerking met Confetti. Confetti is een spannend initiatief op het gebied van kunst en cultuur. De naam staat symbool voor veelzijdigheid, zoals confetti wordt gekenmerkt door veelkleurigheid.

confettikunstencultuur.nl