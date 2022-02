Collectanten voor Amnesty gezocht

VELP/ROZENDAAL – De lokale werkgroep van Amnesty International zoekt collectanten voor de jaarlijkse collecte van 13 tot 19 maart. Zoals het er nu naar uitziet, zal dat weer een collecte aan de deur zijn. De collectanten gaan op pad met een collectebus met daarop een QR-code, zodat ook mensen die geen contant geld in huis hebben, wat geld over kunnen maken. Daarnaast kunnen collectanten die niet langs de deuren kunnen of willen, een digitale collectebus aanmaken om via sociale media onder het eigen netwerk te collecteren.

Amnesty International zet zich in voor mensenrechten wereldwijd. De organisatie neemt geen geld aan van overheden om zo onafhankelijk werk te kunnen blijven doen. De jaarlijkse collecte is dan ook een belangrijke inkomstenbron.

Wie in Velp of Rozendaal een handje wil helpen, kan zich aanmelden via ivydepauw@gmail.com. Collectanten bepalen zelf hoeveel tijd zij aan het collecteren willen besteden.