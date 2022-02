Cleantech Regio en provincie op bezoek in Eerbeek

EERBEEK – Het dagelijks bestuur van de Regio Stedendriehoek en de directeur van de Cleantech Regio waren maandag 7 februari bij het Brummens college van burgemeester en wethouders te gast in Eerbeek. Het bezoek stond in het teken van de ontwikkelingen in het dorp. Omdat ook de provincie Gelderland intensief betrokken is bij deze ontwikkelingen, was ook gedeputeerde Jan Markink er deze middag bij.

Het bestuur van de Regio Stedendriehoek heeft de afgelopen periode alle gemeenten bezocht, die onderdeel uit maken van dit regionaal samenwerkingsverband. Dit om zo met eigen ogen een goed beeld te vormen van allerlei ontwikkelingen in het samenwerkingsgebied. Wethouder Ine van Burgsteden en tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de regio zegt: “Ik ben erg verheugd het bestuur van de regio nu in Eerbeek te laten zien voor welke opgaven we hier met elkaar staan.”

De bezoekers uit de regio en de provincie werden door het voltallige college ontvangen op het Elis Ligtleeplein in Eerbeek. Samen werd een korte wandeling gemaakt door het dorpscentrum, waarbij onder meer een toelichting werd gegeven op de diverse ontwikkelingen en plannen die spelen in het dorp.

Tijdens het tweede gedeelte van het bezoek zijn het regiobestuur, de gedeputeerde en het Brummense college met elkaar in gesprek gegaan over de samenwerking binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 en de Cleantech Regio. Ook was er een korte presentatie over de wijze waarop de gemeente Brummen kringlooplandbouw bevordert, het opzetten van korte voedselketens stimuleert en gebieds-gericht werkt binnen het project Waardevol Brummen vormgeeft. “De gemeente Brummen kan, juist in een regio waarin landschap en natuur een kernkwaliteit is, een inspirerend voorbeeld zijn voor de

andere gemeenten in de regio,” liet wethouder Pouwel Inberg weten.

Volgens burgemeester Alex van Hedel past het bezoek heel goed in de verkenning van het gemeentebestuur hoe de samenwerking in bijvoorbeeld de regio kan worden versterkt. “Regionale samenwerking maakt onderdeel uit van het ontwikkelplan dat de gemeenteraad op 20 januari heeft vastgesteld. Een ontwikkelplan dat tot doel heeft om de bestuurskracht van de gemeente te versterken. Zo’n werkbezoek is een natuurlijke manier om daaraan invulling aan te geven.”