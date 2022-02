Carnavalvierders gaan los in Rheden

RHEDEN – Ze hadden er eigenlijk niet meer op durven hopen, maar afgelopen weekend konden de Heiknüüters uit Rheden toch nog carnaval vieren. Drie dagen lang werd er volop feest gevierd in Partycentrum Ons Huis. Onder leiding van Prins Stan de eerste en Prinses Kim werd er heel wat afgefeest. Zaterdagavond was partyband Summerland te gast en op zondag was het de beurt aan Partyband Exspreszoooo om voor sfeer de zorgen. Ook het Pretorkest mocht natuurlijk niet ontbrekend tijdens de carnavalsfestiviteiten. Maar veel was er niet nodig om de sfeer er in te krijgen. Na twee jaar stonden de carnavalvierders te trappelen om weer te beginnen.

Foto: Han Uenk