Carillonbespeling Martinitoren

DOESBURG – Zondag 6 februari tussen 14.00 en 15.00 uur klinkt een afwisselend programma vanaf de beiaard in de Martinitoren in Doesburg. Begonnen wordt met de Sonate voor hobo en basso continuo van C. Ph. E. Bach en enkele kortere sonates van Franz Benda. Vervolgens klinken er verschillende delen uit de liederen cyclus Winterreise van Franz Schubert. Te horen is onder andere Gute Nacht, Gefrorne Tränen, Der Leierman en Der Lindenbaum. Ook klinkt van Vivaldi uit de Vier Jaargetijden het largo uit het L‘Inverno. Bij de winter hoort ijs en schaatsen, daarom mag natuurlijk de bekende schaatsenrijderswals Les Patineurs van E.Waldteufel niet ontbreken.