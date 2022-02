Business & Shopping: Eerste banendag bij Buitenplaats en Boutique Hotel Beekhuizen

VELP – Buitenplaats Beekhuizen, restaurant Woodz en Boutique Hotel Beekhuizen zijn op zoek naar nieuwe medewerkers. Daarom houden zij op zaterdag 19 februari de eerste gezamenlijke Banendag. Mensen die op zoek zijn naar werk in de recreatie- en horecasector zijn tussen 12.00 en 16.00 uur van harte welkom om kennis te maken bij deze Velpse bedrijven.

Vanwege de coronasituatie zijn vakanties in Nederland erg in trek. Veel gasten weten de weg naar het hotel, de Buitenplaats en restaurant Woodz te vinden en er zijn mensen nodig om hen allemaal een onvergetelijke tijd te bezorgen. Rick Milius, general manager bij Buitenplaats Beekhuizen, vertelt: “Of jij nu op zoek bent naar een leuke bijbaan tijdens je opleiding, een toffe zomerbaan of een leerzame stageplaats, je een tussenjaar hebt of een nieuwe weg wilt inslaan in je carrière, bij ons vind je het allemaal. We denken graag met je mee, of je nou ervaring hebt of niet.”

Tijdens de Banendag kunnen bezoekers kennismaken met verschillende medewerkers, die alles vertellen over hun afdeling en hun werkzaamheden. “Je kunt vragen stellen over het werk dat ze doen en hun werkplek bekijken”, zegt Milius.

Er zijn mogelijkheden als stagiair, medewerker, supervisor en leidinggevende voor onder andere de bediening, bij het ontbijt, in de keuken, bij de afwas, bij groen & onderhoud, op het gebied van activiteiten en animatie, bij events, bij housekeeping, als gastvrouw of -heer en bij de receptie. “De Banendag is een uitgelezen kans om eens te zien wat voor werk er te doen is op een luxe glamping of als je wilt kennismaken met het werken in een luxe hotel”, aldus Milius. “Daarnaast kun je één van de mooiste werkplekken van Nederland bekijken, middenin de natuur van Nationaal Park Veluwezoom.”

De Banendag is op zaterdag 19 februari. Rick Milius roept op: “Ben óf ken jij iemand die bij ons past en gewoon eens wil komen kennismaken? Wij gaan graag met jou in gesprek en zijn ervan overtuigd dat jij, net als onze gasten, met een grote glimlach zult vertrekken!” Aanmelden kan via www.buitenplaatsbeekhuizen.nl/banendag. Buitenplaats Beekhuizen is te vinden aan de Bovenallee 1 in Velp.