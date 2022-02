Buitenwerkdag bij De Klaver in Angerlo

ANGERLO – Op het terrein van biologische melkveehouderij De Klaver in Angerlo wordt zaterdag 12 februari een buitenwerkdag gehouden. Vrijwilligers, buren en dorpsgenoten zijn vanaf 10.00 uur welkom om te komen helpen bij het onderhoud van het landschap op het bedrijf.

Er zal die ochtend gesnoeid en gezaagd worden in de buitenlucht en met het snoeimateriaal wordt een takkenril gemaakt. Voor koek en zopie wordt gezorgd. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) begeleidt deze activiteit, met als doel het lokale netwerk van dit natuurinclusieve boerenbedrijf te versterken en meer mensen kennis te laten maken met landbouw, natuur en landschap.

De Klaver is gelegen op Landgoed Bingerden. Deze historische buitenplaats bestaat uit monumentale gebouwen, een landschapspark en omliggende landerijen. Wilbert en Astrid van de Cruijsen pachten een deel van de landerijen voor hun melkveehouderij. De 70 koeien en 40 stuks jongvee grazen op de kruidenrijke graslanden en ook in nabijgelegen natuurgebieden van Natuurmonumenten langs de IJssel. De kudde kalft in de herfst af, zodat de koeien de gehele zomer buiten kunnen lopen. Wilbert: “Biologische landbouw is een landbouwvorm die rekening houdt met het milieu en dierenwelzijn. De dieren krijgen veel ruimte en er wordt geen chemie gebruikt. Deze vorm van landbouw past goed bij landgoed Bingerden en daarom zijn wij hier 14 jaar geleden terecht gekomen.”

Werkgroep

De boerderij, de stallen en de kruidenrijke weilanden van De Klaver zijn omzoomd met meidoornhagen en het gebied wordt doorkruist door een bosrand. Er is enkele jaren geleden ook een voedselbos aangelegd. Al deze elementen vragen onderhoud en daarom is er een Landschapswerkgroep actief, die iedere donderdagochtend bij elkaar komt. Nico Hooiveld is de coördinator van de groep. “Wij werken lekker buiten in plaats van dat we naar de sportschool gaan. Normaal gesproken doen we klussen in het park van Bingerden. Maar met deze buitenwerkdag gaan we aan de slag op de boerderij van Wilbert en Astrid. Een mooie samenwerking!“

Aanmelden

Aanmelden voor de werkdag kan via www.landschapsbeheergelderland.nl/werkdag-deklaver. Deelnemers ontvangen vervolgens een mail met details over het tijdstip en de locatie. De werkdag vindt alleen plaats als de weersomstandigheden het toelaten. Mocht dit tegenvallen, dan wordt een andere datum gezocht. Dit is een activiteit van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland en wordt mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland.