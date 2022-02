Buiten aan het werk op De Klaver

ANGERLO – Als het zulk mooi weer is als afgelopen zaterdag, dan is het zeker geen straf om een dagje buiten in de natuur aan het werk te gaan. Een groep vrijwilligers verzamelde zich op het terrein van biologische melkveehouderij De Klaver in Angerlo om daar eens flink de handen uit de mouwen te steken. Er werd flink gezaagd en gesnoeid en zo werd een flinke stap gemaakt in het onderhoud van het landschap op het bedrijf. De Klaver is gelegen op Landgoed Bingerden en beschikt over een flink stuk grond met onder andere meidoornhagen, een flinke bosrand en een voedselbos. Genoeg werk dus om een zaterdag flink mee aan de slag te gaan!

Foto: Han Uenk