Brummense raad stemt in met visie toerisme

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen ging donderdag 20 januari anoniem akkoord met de nieuwe visie Kwaliteitstoerisme. Hierin wordt toerisme niet langer als een doel op zich gezien, maar als een middel om een bijdrage te leveren aan lokale opgaven. Denk bijvoorbeeld aan het in stand houden van het voorzieningenniveau en daarmee de leefbaarheid in de dorpen. Ook de werkgelegenheid, duurzaamheid en economie kunnen profiteren van bloeiend toerisme. In de visie omschrijft de gemeente Brummen hoe zij de komende jaren de focus wil leggen op toerisme en aanbodontwikkeling van stimuleren.