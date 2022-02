Brummens Mannenkoor gaat op zoek naar nieuwe zangers

BRUMMEN – Het Brummens Mannenkoor gaat zich dit jaar richten op het werven van nieuwe leden. Door een aantal concerten te geven in de regio wil het koor de daar aanwezige mannen enthousiast maken om lid te worden van het koor. Het eerste concert staat op de planning voor zondag 27 maart, in de Dorpskerk in Rheden. Tijdens deze concerten staan niet alleen de muzikale kwaliteiten centraal, maar worden ook de goede sociale contacten binnen het koor belicht.

Ook staat er al een concert gepland in Brummen. De mannen hebben zich nieuwe kostuums laten aanmeten, die naar verwachting eind februari worden geleverd. De zangers zullen zich in een concert in Brummen presenteren in hun nieuwe outfit.

Deze plannen maakte voorzitter Jan Martens (foto) bekend tijdens de verlate nieuwjaarsbijeenkomst op 1 februari. Een week later zijn de Brummense zangers zijn weer gestart met de wekelijkse repetities. Leden die, om wat voor reden dan ook, niet kunnen deelnemen aan de repetities, kunnen via Zoom toch aanwezig zijn. Elke eerste dinsdagavond van de maand is er een inloopavond en kunnen belangstellenden de sfeer proeven tijdens de repetities. Deze beginnen om 19.45 uur en vinden plaats in Plein Vijf in Brummen.

www.brummensmannenkoor.nl