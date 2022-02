Brochure: historische gevelopschriften in Doesburg

DOESBURG – De monumentenvereniging 15 april 1945 en de vereniging Stad en Ambt Doesborgh hebben eind vorig jaar een gezamenlijke brochure uitgebracht, getiteld ‘Vijf bijzondere Doesburgse Gevelopschriften’. In dit blad wordt een vijftal panden beschreven met een historisch gevelopschriftzoals Kano Rijwielen, Doesburgsche Moppen, Stoomkoffiebranderij, Brus Granen en Garage. Er wordt nagegaan welke bedrijven er ooit in het pand hebben gezeten, wie de bewoners zijn geweest en er worden interessante details over de betreffende panden gegeven. De tekst is van Bert Stulp, Wieneke Weustink had de redactie en de uitgave is verzorgd door Rinus Rabeling. De brochure is voor 3 euro te verkrijgen in museum de Roode Tooren.