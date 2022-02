Bridgeclub zoekt leden

VELP – De Velpse Bridgeclub kan nieuwe leden gebruiken. Er wordt vanaf 9 februari weer wekelijks gespeeld, elke woensdag om 13.30 uur in de grote zaal van de Elleboog in Nieuw Schoonoord in Velp. De club kan eventueel helpen bij het vinden van een partner. Aanmelden kan op woensdag om 13.00 uur in de Elleboog of bij secretaris Klaas Wielinga, tel. 06-53472856 of klaas47w@gmail.com.