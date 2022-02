Brand verwoest Drempts partycentrum

DREMPT – Bij een grote uitslaande brand in Drempt zijn partycentrum het Gouden Paleis en een naastgelegen woning aan de Zomerweg in vlammen opgegaan. De brandweer is dinsdagmorgen 1 februari de hele ochtend en een flink deel van de middag bezig geweest met blussen en slopen.

De brand werd rond 7.15 uur gemeld en door de brandweer vrij direct opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. Brandweerlieden van onder andere de korpsen uit Doesburg, Steenderen, Doetinchem, Hengelo en Giesbeek zijn opgeroepen om te komen helpen met blussen. Er waren al snel vier blusvoertuigen, een hoogwerker en diverse eenheden voor waterwinning en logistiek ter plaatse. In de loop van de ochtend kregen zij de brand onder controle, maar het partycentrum en de aanliggende woning zijn verloren. Een zijgevel is ingestort en delen van het pand gesloopt.

Rond 14.00 uur werd de brand afgeschaald en gingen de meeste eenheden terug naar de kazerne. Een kleinere groep brandweerlieden bleef ter plaatse om toezicht te houden op eventuele kleinere brandhaarden onder het puin. Er zijn gelukkig geen gewonden te betreuren. Door de omliggende woningen nat te houden is overslaan van de brand voorkomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Bij de brand kwam zoveel rook vrij, dat in de wijde omgeving een NL-Alert werd verspreid. Mensen werden hierin opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Foto’s: Persbureau Heitink