DIEREN – Een heg aan de Larixhof in Dieren is maandagmiddag in brand gevlogen. De politie heeft samen met omstanders het vuur geblust. De brandweer werd rond 14.45 uur opgeroepen en heeft nageblust. Omstanders geven aan dat zij kort voor de brand een aantal jongens hebben zien lopen ter hoogte van de heg.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink