Boul’Animo 1 eindigt op 2e plaats

DIEREN – Door het besluit de Nationale Petanque Competitie dit seizoen na de lockdown van december niet meer te hervatten, is de competitie precies halverwege gestopt. Er moesten nog teveel wedstrijden worden ingehaald om de competitie tijdig te kunnen beëindigen. De standen op het moment van stilleggen, gelden als eindstand. Met 4 overwinningen, 1 gelijkspel en 2 nederlagen wist Boul’Animo 1 beslag te leggen op een mooie 2e plaats in de 2e klasse.

Het team van Jeu de Bommel uit Zaltbommel, ook te zien op de foto, was de duidelijke nummer 1 in deze poule en promoveert naar de topklasse. Het 2e team van Boul’Animo kende een stroeve start, maar gaandeweg ging het beter lopen en werden punten gepakt. Hoewel nu een veilig lijkende 5e plaats wordt ingenomen in de 5e klasse, wordt hier de eindstand pas definitief na een laatste inhaalwedstrijd die nog van belang kan zijn.