Boom valt om tijdens storm Franklin in Dieren

DIEREN – Aan de Geitenbergweg in Dieren is zondagavond tijdens storm Franklin een boom omgewaaid. De boom plette en stuk hekwerk en kwam op de weg terecht.

Even na 22.50 uur kwam de melding binnen dat er een boom over de weg was gevallen. De brandweer kwam ter plekke en heeft eerst een stuk hekwerk los gezaagd om zo de takken van de boom kwijt te kunnen. De boom werd door de brandweer verwijderd zodat de weg weer zij zou zijn voor verkeer.

Rond 23.30 uur was de weg weer vrij en kon de brandweer retour naar de kazerne.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink