Body balance bij WIK Rheden

RHEDEN

RHEDEN – Sportvereniging WIK in Rheden gaat het aanbod van sporten voor volwassenen uitbreiden. Zo wordt op de maandagavond gestart met body balance. Deze lessen zijn gericht op de afwisseling tussen spanning en ontspanning en bestaan uit verschillende oefeningen op relatief rustige muziek, elk gericht op een ander deel van je lichaam. Deelnemers leren hun eigen lichaam kennen, werken aan houding, flexibiliteit en ondersteunende kracht. Wie een proefles wil volgen, kan contact opnemen via secretariaat.wikrheden@gmail.com. Volwassenen kunnen ook proeflessen volgen bij het kickboksen op dinsdag, basketbal op woensdag, hiphop/zumba op donderdag en judo op vrijdag.

Overigens wordt ook de dansafdeling van WIK uitgebreid. Op zaterdagochtend is er dans voor de allerkleinsten, die dan kunnen doorstromen naar hiphop op de donderdagmiddag. Nieuw is daarnaast klassiek ballet op de maandagmiddag.