Bestuur begraafplaats zoekt versterking

ELLECOM – Het bestuur van de particuliere begraafplaats Ellecom – De Steeg is op zoek naar uitbreiding en zoekt daarom naar een enthousiaste penningmeester.

Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij onder andere zorg draagt voor het opstellen van het financiële jaarverslag, het doen van betalingen en het versturen van brieven over de onderhoudsbijdragen. Daarnaast woont de penningmeester de bestuursvergaderingen bij en beheert het adressenbestand van de rechthebbenden.Daarnaast is het bestuur op zoek naar een algemeen bestuurslid voor praktische administratieve zaken. Affiniteit met het beheer van de website is een pré. Het bestuur van de begraafplaats bestaat uit een kleine groep onbezoldigde vrijwilligers – die tot taak heeft het beheer van deze mooie, unieke begraafplaats aan de Zutphensestraatweg in Ellecom goed te laten uitvoeren.Voor verdere informatie, zoals over de invulling van taken en werkzaamheden kan tot 1 maart contact worden opgenomen met de voorzitter, Edwin Ruigrok, tel. 0313 – 421414 of 06 – 38073392.