Besluitvormende raadsvergadering in Brummen

GEM.BRUMMEN – Op donderdag 17 februari vindt er weer een besluitvormende raadsvergadering plaats van de gemeente Brummen. Er staan negen inhoudelijke voorstellen op de agenda. Drie daarvan zijn een hamerstuk. Over de zes voorstellen wordt eerst gedebatteerd, voordat de gemeenteraad

er een besluit over neemt.

Tijdens de raadsfora van 3 februari bleken de raadsleden het over drie concrete voorstellen eens te zijn. Deze staan daarom als hamerstuk op de agenda en worden naar verwachting zonder debat unaniem besloten. Het gaat om het bestemmingsplan voor het perceel Domineeskamp 1-9 in Hall. Ook is er eensgezindheid over het voorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een omgevingsvergunning voor fase 2 van de Empese en Tondense Heide. Het derde raadsvoorstel op de agenda is de aanpassing van de verzamelverordening van een aantal regeling in het sociale domein. Het gaat daarbij om de Participatiewet, de IOAW en IOAZ.

Onderwerpen die wel worden besproken, zijn uiteenlopend van aard. Zo buigt de raad zich over een initiatiefvoorstel van VVD-raadslid Wijnhoven. In dit voorstel wordt een pleidooi gehouden om het college opdracht te geven in een beleidsnotitie duidelijk te maken wat een algemene voorziening in het sociale domein is en hoe de gemeente dit faciliteert. Ook wordt gesproken over het voorstel om de toegang tot de Voorzieningenwijzer tijdelijk te verruimen, zodat meer mensen van dit instrument gebruik kunnen maken. Ook komt de conceptverordeningen voor bekostiging van het leerlingenvervoer aan de orde, evenals de uitgangspunten die de regionale GGD in het begrotingsjaar 2023 wil hanteren. Tot slot ligt het bestemmingsplan voor het perceel Hoevesteeg 27a in Tonden op de vergadertafel, evenals een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor natuurontwikkeling in de gebieden Leusveld Noordwest en Berkendijke.

Alle vergaderstukken zijn te vinden op www.brummen.nl/gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur en is online te volgen via het televisiekanaal van de publieke lokale omroep VoorstVeluwezoom of de gemeentelijke website www.brummen.nl.