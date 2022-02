DIEREN – Op zaterdag 5 maart wordt bij AV Gelre in Dieren de Beko Jutberg Trail gelopen. Deelnemers lopen over de prachtige paden van Nationaal Park Veluwezoom. Er zijn weer uitdagende en gevarieerde routes uitgezet met pittige beklimmingen en mooie afdelingen.

De Beko Jutberg Trail is geschikt voor zowel beginnende als ervaren lopers. Ieder kiest zijn eigen uitdaging met een route van 7,5, 15, 21,1 of zelfs 30,5 kilometer lang. De twee langste routes starten om 10.30 uur, de twee kortere om 11.15 uur. De start is bij het clubhuis van AV Gelre aan de Kolonieweg 2a in Dieren. Inschrijven kan via inschrijven.nl of tot een half uur voor de start in het clubhuis.

www.avgelre.nl