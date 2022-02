Basisschoolleerlingen bezoeken de Dierense Sjoel

DIEREN – Vanaf nu kunnen alle basisscholenscholen in de regio een erfgoedles beleven bij de Dierense Sjoel. Afgelopen week bezochten bovenbouwleerlingen van Kindcentrum LeerRijk in Dieren de Sjoel voor het eerst. De leerlingen ontdekten wat de Sjoel voor een gebouw is en vroeger is geweest door samen een spel te spelen.

Gaandeweg het spel ontdekten de leerlingen ‘het geheim in de envelop’ met als resultaat een tijdlijn waarin zichtbaar werd welke personen in de Sjoel hebben gewoond en welke functies zij het gebouw hebben gegeven. Zo is het gebouw in de loop der tijd niet alleen een synagoge geweest, maar ook een slagerij, een filmhuis, een woning, timmermanswerkplaats, theater en kerkgebouw.

Tijdens de bezoekles kwamen ook de huidige functie van de synagoge en de Joodse rituelen ruim aan bod. De leerlingen gingen in groepjes actief aan de slag en onderzochten hoe een Joodse dienst eruitziet en wat dat betekent voor het gebouw. Ze gingen aan de slag met vragen, zoals: ‘Wat zit er in de Aron Hakodesj? Waarvoor is het Mikwe? Waarom wordt de Torah met een Jad gelezen? En wat staat er in de Torah?’

Vanaf nu kunnen alle scholen in de regio deze bezoekles aanvragen via de website www.reizenindetijd.nl.

De Dierense Sjoel is op 7 maart 2010 opnieuw ingewijd als synagoge. De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland is de vaste gebruiker. De Dierense Sjoel werd einde 19de eeuw gebouwd en op op 22 januari 1884 ingewijd door de Joodse Gemeente Dieren. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw verkocht aan de plaatselijke slager. Achtereenvolgens werd het een rokerij, woonhuis, timmermanswerkplaats, theater en kerkgebouw voor de Volle Evangelie Gemeente Vineyard. Deze gemeente groeide eruit. De in 2005 opgerichte Stichting De Dierense Sjoel heeft het gebouw in 2007 aangekocht en in 2009 gerestaureerd. Het is nu weer een synagoge.Door het project ‘Reizen in de Tijd is erfgoededucatie toegankelijk voor de leerlingen van álle basisscholen in onze gemeente. ‘Reizen in de Tijd’ wordt mogelijk gemaakt door Cultuurbedrijf RIQQ, Gemeente Rheden en Rozendaal, Fonds voor Cultuurparticipatie, Erfgoed Gelderland en Cultuur Oost.