B &W wil geld voor duurzame sporthal Theothorne

DIEREN – Het college van B&W van de gemeente Rheden stelt de raad voor geld beschikbaar te stellen om sporthal Theothorne in Dieren te renoveren én te verduurzamen. Dit betekent onder andere dat de sporthal een gasloos gebouw wordt. Voor sporthal Theothorne stonden al diverse onderhoudsmaatregelen op de planning. Hier komt bij dat overheidsgebouwen moeten voldoen aan bepaalde klimaateisen.

De renovatie bestaat uit verschillende onderdelen. Beginnend bij het vervangen of verbeteren van de tribune, zodat deze gebruikt kan worden bij allerlei sportactiviteiten. Het onderhoud en de vervanging van een gedeelte van het dak waar asbest in zit, is een belangrijk stap om ook gelijk het dak extra te isoleren. Verder staat de uitbreiding van de klimaatinstallatie met een luchtbehandelingskast met warmteterugwinning voor het hele gebouw op de planning. Naast onderhoud en wettelijke maatregelen stelt het college nu voor een stap verder te gaan door van de sporthal een gasloos gebouw te maken.

De verwachting is dat de plannen voor sporthal Theothorne in april besproken worden in de raad. De totale kosten voor alle werkzaamheden zijn 2.06 miljoen euro. Omdat Theothorne een druk bezette sporthal is, is gekeken wanneer deze werkzaamheden het beste zouden kunnen plaatsvinden. Dit is de periode rond de zomer van 2023.