DOESBURG – Op de Contre Escarpe in Doesburg is zondagochtend 27 februari een auto te water geraakt. Hierbij raakte niemand gewond.

Het gebeurde rond 11.55 uur. Buurtbewoners belden de hulpdiensten nadat ze een auto het water in zagen rijden. De auto stond op een oprit en was vermoedelijk niet op de handrem gezet, waarna de auto het water in is gereden

De auto raakte total loss en is door een berger uit het water gehaald.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink