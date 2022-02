Auto in de tuin na aanrijding

RHEDEN – Op de Mauritiusstraat in Rheden is een auto gedeeltelijk in een tuin beland door een aanrijding. Tegen 16.30 uur zag een automobilist op de kruising voor de spoorwegovergang een auto van rechts over het hoofd. De zwarte auto werd aan de rechterkant geraakt, schoot door de heg en kwam in de tuin tot stilstand.

De bestuurder van beide auto’s raaktem niet gewond bij het ongeval. De auto die in de tuin belandde, wil niet meer starten en is afgesleept door een bergingsbedrijf.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink